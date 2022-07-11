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49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды

Daily Mail: актриса Гвинет Пэлтроу снялась топлес у бассейна в рекламе джинсов

Кадр: @goop

Американская актриса Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы джинсов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Известно, что фотосессия проходила в ее особняке в Монтесито, Калифорния. На опубликованных фото 49-летняя Пэлтроу позирует у бассейна в широких джинсах на высокой посадке, прикрывая обнаженную грудь рукой. Стилисты и визажисты сделали акцент на естественную красоту актрисы. В кадре звезда кинокартины «Железный человек» предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа на лице.

Отмечается, что съемка посвящена запуску ее нового бренда одежды под названием G. Label и является рекламой для первой коллекции одежды.

В мае Гвинет Пэлтроу представила собственную коллекцию подгузников из шерсти альпака с янтарем. Однако поклонники раскритиковали новый продукт в комментариях в ее соцсетях. В ответ Пэлтроу заявила, что коллекция является фейковой и не выйдет в продажу. При этом она отметила, что линейка была создана для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бедности в мире.

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Мария Винар
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49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды
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