Иранского режиссера Джафара Панахи арестовали за участие в акции протеста

Иранского режиссера Джафара Панахи арестовали за участие в акции протеста против тюремного срока для двух других кинематографистов — Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада. Об этом сообщает Iran International.

Отмечается, что более 300 деятелей искусства подписали заявление с призывом освободить режиссеров. Сам Панахи сейчас находится под стражей.

В 2010 году его уже арестовывали и обвиняли в пропаганде против режима и подрыве национальной безопасности. Режиссера приговорили к шести годам заключения и запретили снимать кино до 2030 года. Он не попал в тюрьму, а отбывал срок под домашним арестом.

Панахи является одним из представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его картина «Три лица» получила приз на Каннском фестивале за лучший сценарий, а лента «Закрытый занавес» была отмечена на Берлинском кинофестивале. Кроме того, в 2000-м году работа Панахи «Круг» получила пять премий Венецианского кинофестиваля.