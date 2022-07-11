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Россиян предупредили о ливнях с грозами в ближайшие дни

Представитель Гидрометцентра Вильфанд: в ряде регионов России ожидаются ливни с грозами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ливни с грозами ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Непогода ждет Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, Карелию, Краснодарский край, предупредил представитель Гидрометцентра. Так, в понедельник, 11 июля, в Карелии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях пройдет сильный грозовой дождь. Во вторник в этих же субъектах синоптики прогнозируют ливни, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Мурманской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской областях в понедельник также пройдут ливни с грозами. «В Воронежской области прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду», — пообещал Вильфанд.

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Ливни с грозами и усиление ветра до 22 метров в секунду обещают жителям Ростовской области и Краснодарского края. Во вторник, 12 июля, сильные дожди придут в Калининградскую и Калужскую области.

При этом в других регионах в начале недели установится жара. 11 июля в Астраханской области столбики термометров покажут до 41 градуса тепла, в Воронежской области воздух прогреется до 36 градусов, в Тамбовской области — до плюс 35.

Ранее Вильфанд рассказал россиянам прогноз на лето и пообещал, что на территории страны оно будет не холодное.

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Марина Совина
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