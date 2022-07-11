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Бывший спецназовец раскрыл помогающий выспаться за 10 минут способ

Daily Express: спецназовец посоветовал положить ноги выше сердца, чтобы быстро заснуть

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Бывший американский спецназовец Джоко Виллинк раскрыл способ, которым пользовались его сослуживцы, когда появлялась возможность отдохнуть в течение дня. На его совет обратило внимание издание Daily Express.

Виллинк утверждает, что, почувствовав усталость, он в любой момент может быстро заснуть и подремать восемь-десять минут. По его словам, для этого нужно, чтобы ноги находились выше сердца: например, можно лечь на пол и положить ноги на диван. «Если вы действительно устали, то заснете очень быстро», — говорит он.

Виллинк уверяет, что такой способ помогает чувствовать себя выспавшимся. Хотя сон продолжается считаные минуты, заряд бодрости будет таким же, как если бы отдых длился не менее шести часов.

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Александра Лисица
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