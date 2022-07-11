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Село в Коми отпразднует 480-летие древними обрядами

В Усть-Цильме, Республика Коми, пройдут праздники в честь 480-летия села

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Село Усть-Цильма, Республика Коми, отпразднует 480-летие. Торжества пройдут 11-го и 12 июля, передает ТАСС.

В рамках мероприятия будут проведены традиционные для села обрядовые праздники «Петровщина» и «Усть-Цилемская горка». Отмечается, что на торжество уже прибыли около пяти тысяч гостей.

11 июля на сельской Народной поляне пройдет праздник «Сказание о Земле усть-цилемской». «Это презентация Усть-Цильмы как столицы "Серебряного ожерелья России". Праздник подготовлен и для жителей, и для гостей, он расскажет, как возникла Усть-Цильма, какие у нее культурные особенности и чем она может удивить сегодня путешественников», — объяснил глава Агентства по развитию туризма республики Александр Терентьев.

Вечером в этот день гости соберутся на берегу реки Печоры, где пройдет «Петровщина». Также в рамках праздника будет устроена ярмарка с местными продуктами и ремесленными изделиями и состоится малый форум Ассоциации СМИ Северо-Запада по теме «Комплексный подход к информационному продвижению туристских возможностей регионов Северо-Запада России и проекта "Серебряное ожерелье России"».

Усть-Цильма — одно из самых древних сел европейского Севера, территория которого была заселена уже за несколько тысячелетий до нашей эры. Оно входит в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», проведенный по историческим местам в северо-западных регионах страны.

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Евгений Шульгин
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