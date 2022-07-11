Власти Москвы рассказали о новом способе подготовки столичных врачей

Заммэра Ракова: более 500 врачей стали участниками открытых тренингов

На площадке Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы в 2022 году начал работу образовательный проект в формате открытых тренингов, который предоставляет всем врачам столичной системы здравоохранения возможность усовершенствовать свои практические навыки на самом современном медицинском и симуляционном оборудовании, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В нем приняли участие уже более 500 врачей.

Любая медицинская профессия требует постоянной работы над поддержанием и совершенствованием профессиональных навыков. Это особенно актуально для врачей, работающих в системе столичного здравоохранения — мы постоянно обновляем оборудования в наших медицинских организациях, внедряем новые технологии диагностики и лечения. Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи Анастасия Ракова заместитель мэра по вопросам социального развития

Как сообщила вице-мэр, на данный момент тренинги можно пройти по 11 специальностям: оториноларингология, офтальмология, кардиология, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, гинекология, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика и другие.

Специалисты ультразвуковой диагностики, участвующие в тренингах, могут отточить навыки обследования пациентов с различными патологиями на современных УЗИ-аппаратах и реалистичных фантомах, специалисты-хирурги — отработать навыки проведения малоинвазивных процедур. По направлению рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения можно усовершенствовать проведение нейроваскулярных вмешательств на сонных артериях, сосудах головного мозга или при остром ишемическом инсульте, а по эндоскопическому направлению — отточить навыки эндоскопии желудочно-кишечного тракта и бронхоскопии.

Количество тренингов не ограничено, продолжительность занятия — до двух часов. По его результатам формируется объективная оценка навыков, позволяющая определить уровень компетенций по различным медицинским манипуляциям. Более подробная информация для специалистов — на сайте Кадрового центра или по телефону 8 (495) 650-10-85.

«Для начинающих молодых врачей — это прекрасный шанс отточить свои навыки и научиться новому, а уже практикующие специалисты смогут усовершенствовать свои умения, используя полный спектр возможностей инновационного оборудования центра, — отметил начальник управления технического сопровождения Кадрового центра ДЗМ Алексей Кислый. — Например, специалисты хирургического профиля при помощи виртуальных симуляторов с обратной тактильной связью могут отработать и получить объективную оценку по всему спектру малоинвазивных манипуляций, отточить навыки лапароскопической хирургии, артроскопии, эндоскопии и другим профилям».

Столичные власти отмечают, что кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в Восточной Европе. Центр оснащен более чем 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 симуляционной станции участники отрабатывают практические навыки и решают ситуационные задачи, связанные с реальными клиническими случаями. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям.