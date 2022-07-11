Скандал с наркотиками на вечеринке Шольца связали с блокировкой помощи Киеву

Политолог Соколов связал скандал вокруг вечеринки с Шольцем с блокировкой ФРГ помощи Киеву

Скандал вокруг отравления нескольких женщин «наркотиками изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, является спланированной провокацией, призванной подорвать позиции главы государства. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Специалист напомнил, что социал-демократы и сам Шольц подвергаются сильной критике: руководство страны критикуют одновременно за недостаточную помощь Киеву и экономические последствия антироссийских санкций.

По мнению Соколова, провокация может быть связана с блокировкой ФРГ нового пакета помощи Украине в размере 9 миллиардов евро. «Провокация, произошедшая на партийной вечеринке, является, безусловно, спланированным актом, который имеет своей целью еще более ослабить позиции федерального канцлера», — заявил политолог. Он не исключил, что подобные провокации продолжатся и в будущем.

Инцидент произошел на традиционной закрытой вечеринке парламентской фракции СДПГ 1 июня. На мероприятии присутствовали около тысячи человек, включая депутатов партии и самого Шольца. После вечеринки не менее восьми женщин заявили о том, что пострадали от подмешанных им наркотиков. В частности, 21-летняя жертва рассказала, что ей стало плохо от головокружения и на следующее утро она не смогла вспомнить подробности вечера. При этом она не употребляла алкоголь.

Так называемые наркотики изнасилования — это психотропные лекарственные вещества, в больших дозах вызывающие сонливость, потерю сознания и полную амнезию.