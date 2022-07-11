В МИД предложили ответные меры против ЕС из-за проблем с транзитом в Калининград

Поверенный в делах РФ в Литве предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за Калининграда

В случае отказа Европейской комиссии (ЕК) решить вопрос транзита грузов в Калининград через территорию Литвы, Россия может предпринять ответные схожие меры против Евросоюза (ЕС). Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что через территорию России в Европу идут грузовые железнодорожные перевозки, и предложил сократить транзит грузов в ЕС. «Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили... Так же можно всегда и с ними поступить», — сказал он.

Ранее Рябоконь заявил, что Евросоюз не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой, в противном случае проблема уже была бы решена. «Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить... Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», — высказался дипломат.