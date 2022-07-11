Стало известно о возможной причастности Церкви объединения к убийству Абэ

Kyodo: мать стрелявшего в Абэ могла перечислять все средства в Церковь объединения

Мать Тэцуя Ямагами, стрелявшего в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, оказалась членом религиозной организации — Церкви объединения Мун Сон Мёна. Об этом стало известно агентству Kyodo.

Такую информацию предоставили члены организации во время пресс-конференции. При этом Ямагами не является ее участником. Сам преступник говорил, что его целью была «некая организация», которой его мать отдала большие пожертвования, тем самым фактически разрушив семью. Ямагами считает, что Абэ каким-то образом связан с Церковью объединения, поэтому, возможно, есть смысл говорить о ее косвенной причастности к его убийству.

При этом организация ранее выразила соболезнования в связи с кончиной политика. Хотя ряд стран причисляют ее к деструктивным и тоталитарным сектам, Япония к ним не относится.

Покушение на Абэ было совершено во время предвыборного митинга 8 июля. Врачи пытались спасти ему жизнь на протяжении нескольких часов, однако безуспешно.