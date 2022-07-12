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Британские медики предсказали превращение вспышки обезьяньей оспы в эндемию

Sky News: британские медики предупредили о превращении вспышки обезьяньей оспы в эндемию

Фото: Lukas Barth / Reuters

Группа руководителей британских медучреждений и благотворительных организаций предупредила местные власти о том, что вспышка оспы обезьян в стране может продлиться месяцы и даже превратиться в эндемию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Этот риск останется крайне высоким, если правительство не примет срочные меры, убеждены медики. «Похоже, нас ждет вспышка, которая продлится до конца года... Это всегда непредсказуемо, но мы хотели бы иметь возможность быстрее получить доступ как можно к большему количеству вакцин и более эффективно их распространять, а все это требует ресурсов», — подчеркнул бывший президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH) Джон МакСорли.

По данным на 7 июля, в Великобритании зафиксировано не меньше 1552 случаев заражения оспой. Как утверждают представители ВОЗ, оспа обезьян распространяется «при тесном контакте», а наибольшему риску подвержены лица, близко контактирующие с инфицированными.

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Виктория Кондратьева
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