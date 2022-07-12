Китай заявил о готовности сотрудничать в создании безопасного интернета

Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с другими странами в создании безопасного интернета

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами в создании открытого и безопасного киберпространства. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Киберпространство влияет на «судьбу человечества», поэтому оно должно формироваться мировым сообществом, подчеркнул китайский лидер в ходе выступления на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по интернету.

«Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства», — заверил Си Цзиньпин, добавив, что создание рабочей группы является важной мерой в условиях бурного развития информационных технология и углубления международного сотрудничества в сфере интернета.

Ранее представители IT-компаний и государственных структур выступили с инициативой создания в России Центра компетенций по кибербезопасности в медиа. Спикеры сошлись во мнении, что рост общего числа кибератак на отечественные медиаресурсы требует консолидации бизнеса и власти для масштабной совместной работы по защите российских СМИ.

