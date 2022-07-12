Пенсионер вложился в криптовалюту и потерял квартиру в Москве

Мошенники лишили пенсионера квартиры в Москве с помощью криптовалюты

Пенсионер из Москвы вложился в криптовалюту и лишился квартиры в центре столицы. Инвестировать крупную сумму денег 73-летнему мужчине предложили мошенники, уточняет «РИА Новости».

Злоумышленники связались с россиянином в январе 2022 года. Пенсионер согласился на предложение сделать вложение и передал звонившему более десяти тысяч евро. Через несколько месяцев представившийся трейдером человек позвонил ему снова и сообщил, что инвестированные средства возросли до 180 тысяч долларов, однако для их вывода нужно вложить больше денег — на этот раз не менее шести миллионов рублей.

Чтобы получить необходимую сумму, злоумышленник предложил жертве заключить договор под залог его квартиры, на что пенсионер согласился. Он подписал соответствующие документы, а позже узнал, что таким образом переоформил жилье на нового собственника. В общей сложности потерпевший потерял 22 миллиона рублей, в июле он обратился в полицию с просьбой найти мошенников.

Ранее в июле россиян предупредили о возможном рост мошенничества с жильем. Юрист Сергей Чужаков считает, что злоумышленники получал больше возможностей после решения властей ограничить доступ к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН), позволявшему проверить достоверность данных о собственнике жилья перед покупкой.