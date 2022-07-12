Подросток спас трех девушек и полицейского от гибели в реке

Independent: американский подросток бросился в воду и спас четырех тонувших в реке человек

В американском штате Миссисипи подросток бросился в воду и спас от гибели четырех человек, которые тонули в реке Паскагула. Об этом сообщает Independent.

Ночью автомобиль с тремя девушками-подростками заехал в воду в городе Мосс-Пойнт. В воду их завел GPS-навигатор. Транспортное средство проплыло около шести метров, после чего начало тонуть. Очевидцем произошедшего стал 16-летний Корион Эванс. Он снял ботинки и рубашку, нырнул в реку и поплыл к тонущему автомобилю. Его друг последовал за ним. Вдвоем они помогли девушкам забраться на крышу погружающейся под воду машины.

Тем временем на место происшествия прибыл полицейский. Он попытался принять участие в спасении, но тоже начал тонуть. Корион заметил его, когда помог девушкам добраться до берега. «Я обернулся и увидел полицейского. Он тонул, — рассказал юноша. — Он уходил под воду и звал на помощь. Я приблизился к нему, схватил и оттянул на отмель». Молодой человек подчеркнул, что не мог позволить кому-либо погибнуть. «Им нужно было выбраться из воды, и я просто начал вытаскивать их. Я даже не думал ни о чем другом», — объяснил он.

Полицейские и мэр города вручили школьнику награду за храбрость и самоотверженность.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка бросилась на помощь двухлетней сестре, которая тонула в бассейне в тайском городе Чиангмай. Она привлекла внимание отца, который в это время подметал дорожку в нескольких метрах от детей.