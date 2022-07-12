Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Подросток спас трех девушек и полицейского от гибели в реке

Independent: американский подросток бросился в воду и спас четырех тонувших в реке человек

Фото: Moss Point Police Department

В американском штате Миссисипи подросток бросился в воду и спас от гибели четырех человек, которые тонули в реке Паскагула. Об этом сообщает Independent.

Ночью автомобиль с тремя девушками-подростками заехал в воду в городе Мосс-Пойнт. В воду их завел GPS-навигатор. Транспортное средство проплыло около шести метров, после чего начало тонуть. Очевидцем произошедшего стал 16-летний Корион Эванс. Он снял ботинки и рубашку, нырнул в реку и поплыл к тонущему автомобилю. Его друг последовал за ним. Вдвоем они помогли девушкам забраться на крышу погружающейся под воду машины.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Тем временем на место происшествия прибыл полицейский. Он попытался принять участие в спасении, но тоже начал тонуть. Корион заметил его, когда помог девушкам добраться до берега. «Я обернулся и увидел полицейского. Он тонул, — рассказал юноша. — Он уходил под воду и звал на помощь. Я приблизился к нему, схватил и оттянул на отмель». Молодой человек подчеркнул, что не мог позволить кому-либо погибнуть. «Им нужно было выбраться из воды, и я просто начал вытаскивать их. Я даже не думал ни о чем другом», — объяснил он.

Полицейские и мэр города вручили школьнику награду за храбрость и самоотверженность.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка бросилась на помощь двухлетней сестре, которая тонула в бассейне в тайском городе Чиангмай. Она привлекла внимание отца, который в это время подметал дорожку в нескольких метрах от детей.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Открывший стрельбу по отдыхающим на пляже россиянин попал на видео
Глава Крыма опроверг наличие символа Z на одежде избитого в Судаке
Российские банки начали переходить на китайскую систему
Попытку Японии привлечь нейтральные страны к санкциям против России оценили
Подросток спас трех девушек и полицейского от гибели в реке
Политолог назвал возможную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
У зонда Voyager-1 отказала электроника
Россиян предупредили о выпадении волос из-за дождя
Опубликовано фото московского педофила с просьбой о помощи следствию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.