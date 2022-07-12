Российского водителя осудили на 23 года за убийство и изнасилование пассажирки

В Екатеринбурге водителя осудили на 23 года за убийство и изнасилование пассажирки

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам колонии особого режима 51-летнего жителя Нижнего Тагила за убийство россиянки, изнасилование и разбой. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, подсудимый, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21102, заметил возле здания на улице Малышева в Екатеринбурге незнакомую женщину и остановился, после чего та попросила отвезти ее до Верхней Пышмы. Водитель проехал часть пути до города, затем остановил машину на обочине Серовского тракта и, угрожая пассажирке ножом, надругался над ней, после чего убил и забрал у нее куртку, туфли, сумку, банковскую карту, телефон, золотую цепочку, кольцо и браслет общей стоимостью примерно 75 тысяч рублей. Тело жертвы обвиняемый оттащил в кусты недалеко от места убийства.

Как рассказал «Ленте.ру» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, об исчезновении потерпевшей полицейским сообщила ее мать. После этого оперуполномоченные уголовного розыска полиции изучили камеры видеонаблюдения и опросили знакомых пропавшей женщины. Позже стражи порядка установили личность преступника: им оказался неоднократно судимый мужчина, работающий водителем в одной из местных фирм. Выяснилось, что именно он подвозил потерпевшую перед тем, как она перестала выходить на связь.

Изначально он сказал полицейским, что высадил женщину возле кафе, однако после проверки его показаний на полиграфе выяснилось, что таксист лжет. В итоге после предъявления улик мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело погибшей. Выяснилось, что он положил его в заросли крапивы и накрыл ветками.

Мировая история санкций



