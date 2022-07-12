Блогерша отказалась брить подмышки на три года и назвала плюсы волос на теле

Американка Джада Трэвис избавилась от зуда и грубой щетины, перестав брить подмышки

Жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис отказалась от бритья подмышек и назвала плюсы волос на теле. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом jadamackt рассказала, что перестала делать эпиляцию три года назад. 24-летняя блогерша призналась, что всегда страдала от зуда после бритья. Кроме того, уже через несколько часов в этой зоне тела у нее отрастала грубая щетина, которая вызывала раздражение на коже.

Трэвис утверждает, что таким образом она избавилась от физического дискомфорта, однако все чаще стала слышать оскорбления и критику в свой адрес. «Я живу в интересном месте. Здесь люди не всегда имеют зубы, зато не забывают об эпиляции. Как только я поднимаю руку, все начинают возмущаться», — пожаловалась американка.

Упомянутый ролик набрал более 4,7 миллиона просмотров, пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Я меньше потею, когда мои подмышки небритые», «Прекрасная девушка и не менее прекрасные подмышки», «Я отращивала волосы около четырех недель и поняла, что мне никогда еще не было так комфортно в своем теле, как сейчас», — писали юзеры.

В апреле модель OnlyFans Фенелла Фокс перестала брить подмышки и разбогатела. 28-летняя британка зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах тысячу долларов (около 74,2 тысячи рублей) в месяц. После отказа от эпиляции она стала получать как минимум 8 тысяч долларов (594 тысячи рублей) в месяц.