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ФСБ уличила капитана морского порта Владивостока в преступлении

СКР возбудил дело против капитана морского порта Владивостока за выход судна с нарушениями

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против капитана морского порта Владивостока, которого сотрудники ФСБ уличили в совершении преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Расследование ведется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с июня по июль капитан из личной заинтересованности дал указание уничтожить документы о имеющихся нарушениях на судне, собирающемся покинуть порт. Вместо них был составлен подложный акт инспектирования, на основании которого судно вышло в море с нарушениями, представляющими угрозу экипажу.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Приморскому краю.

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Любовь Ширижик
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