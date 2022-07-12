«МегаФон» ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково

«МегаФон» в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково

«МегаФон» в полтора раза увеличил скорость мобильного интернета на территории развивающегося туристического кластера в Конаковском районе Тверской области, куда ежегодно приезжают более 250 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

«МегаФон» модернизировал сеть, установив новые базовые станции в самых популярных локациях и расширив покрытие сети. После обновления базовые станции начали работать по стандарту LTE1800, который позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и более широкое покрытие.

«Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму и продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей стране. При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75 процентов», - рассказал Алексей Титов, технический директор «МегаФона». Он также отметил, что для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети компания на протяжении нескольких лет использует аналитические инструменты big data.

«Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью», — добавил Алексей Титов.

Основные работы проводились на территории круглогодичного курорта в деревне Вараксино, городского поселения Конаково, поселка Козлово и деревни Вахромеево, лидирующих по объему потребляемого трафика в Конаковском районе. Часть базовых станций, установленных в районе туристического комплекса «Завидово», направлена на акваторию рек Шоша и Волга, они обеспечивают стабильное покрытие на воде.

По данным аналитического центра «МегаФона», с января по июнь Конаковский район посетило на 30 процентов больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года. Из них более 70 процентов туристического трафика приходится на москвичей. Также в пятерку регионов-лидеров входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская, Воронежская и Новгородская области.

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области — один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере туризма в Центральной России. Планируется, что в перспективе число туристов здесь вырастет до 1 миллиона человек, линия отелей протянется вдоль всей бухты курорта «Завидово», а порт, строительство которого завершилось в этом году, с 2024 года начнет принимать круизные суда.

