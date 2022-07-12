ФСБ уличила замглавы Новороссийской таможни в получении шести миллионов рублей

Суд арестовал и.о. замначальника Новороссийской таможни по делу о взятке в 6 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело против исполняющего обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни, которого ФСБ уличила в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По решению суда подозреваемый в получении взятки арестован.

По данным следствия, в июне замначальника узнал, что отдел дознания таможни ведет расследование по факту уклонения предприятием от уплаты таможенных платежей. Подозреваемый решил получить от директора этой организации взятку в шесть миллионов рублей за непринятие мер для привлечения его к уголовной ответственности. Таможенник взял в качестве посредника своего знакомого.

Директор предприятия сообщил правоохранителям о вымогательстве у него взятки. После чего силовики задержали с поличным посредника и таможенника.