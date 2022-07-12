Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В горах Сочи отметят День леопарда

День переднеазиатского леопарда отметят на «Роза Хутор» в Сочи

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Сочи 15 июля впервые пройдет эколога-просветительский праздник День леопарда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выбор даты связан с тем, что 15 июля в 2016-м году были выпущены в дикую природу первые животные, рожденные в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка и подготовленные к жизни в естественной среде обитания.

С инициативой провести праздник выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ключевым мероприятием Дня переднеазиатского леопарда танет официальная церемония закладки бронзовых следов переднеазиатского леопарда в парке «Дендрарий».

На курорте «Роза Хутор» праздник начнется в 10 часов утра с зарядки и забега с Олимпийским чемпионом Токио по спортивной гимнастике Никитой Нагорным. После этого на площади Роза состоится открытие фотовыставки, посвященной переднеазиатскому леопарду.

Гостей также ждет открытие фотовыставки, мастер-классы и эстафета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Захарова заявила о балансирующих на грани ядерного конфликта США
Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.