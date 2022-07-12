В горах Сочи отметят День леопарда

День переднеазиатского леопарда отметят на «Роза Хутор» в Сочи

В Сочи 15 июля впервые пройдет эколога-просветительский праздник День леопарда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выбор даты связан с тем, что 15 июля в 2016-м году были выпущены в дикую природу первые животные, рожденные в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка и подготовленные к жизни в естественной среде обитания.

С инициативой провести праздник выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ключевым мероприятием Дня переднеазиатского леопарда танет официальная церемония закладки бронзовых следов переднеазиатского леопарда в парке «Дендрарий».

На курорте «Роза Хутор» праздник начнется в 10 часов утра с зарядки и забега с Олимпийским чемпионом Токио по спортивной гимнастике Никитой Нагорным. После этого на площади Роза состоится открытие фотовыставки, посвященной переднеазиатскому леопарду.

Гостей также ждет открытие фотовыставки, мастер-классы и эстафета.