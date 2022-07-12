Елена Темникова выиграла суд против бренда жвачек Love is…

Певица Елена Темникова выиграла суд против правообладателя Love is…

Российская певица Елене Темникова выиграла суд против правообладателя Love is…. Об этом сообщает РИА Новости.

Голландская компания Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на серию товарных знаков Love is…, обвинила певицу в незаконном использовании изображений своего бренда. Бренд требовал взыскать с исполнительницы песен три миллиона рублей.

В августе 2020 года Темникова выпустила трек «Как на фантиках Love is…». Релиз сопровождался размещенной в социальных сетях обложкой, на котором изображены персонажи, похожие на героев из вкладышей одноименной жвачки. Для продвижения нового сингла были также выпущены футболки в подобном стиле.

Суд назначил экспертизу, в результате которой выяснилось, что персонажи, изображенные на футболках и картинках, были самостоятельным авторским произведением и не представляли собой результат переработки уже известных персонажей.

Ранее сообщалось о том, что экс-солистка «Серебра» Ольга Серябкина заявила о готовности вновь работать с продюсером Максом Фадеевым.