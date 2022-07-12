Задержан раздававший украденное нищим вор

AsiaOne: в Бангкоке вор полгода крал телефоны из салонов связи и раздавал их нищим

В Таиланде полиция задержала вора, который крал мобильные телефоны и раздавал добычу нищим подобно Робин Гуду. Об этом сообщает AsiaOne.

Поиски неуловимого преступника продолжались более полугода. За это время он успел обчистить три салона сотовой связи компании Banana IT. Через день после четвертой кражи его задержали. Вором оказался 23-летний житель Бангкока по имени Джех-исма-ае Хама.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения во время последней кражи, видно, как молодой таец в одних трусах и с медицинской маской на лице, проник в салон связи и вынес оттуда 128 различных товаров, большую часть из которых составляли мобильные телефоны. Общую стоимость украденного оценили в 1,9 миллиона батов (почти 3,3 миллиона рублей).

После ареста в квартире Хамы обнаружили 89 похищенных мобильников. «Я краду только из магазинов Banana, потому что мне нравятся бананы и желтый цвет, — объяснил он. — До трусов раздеваюсь, потому что мне это тоже нравится. Так я чувствую уверенность, чувствую себя самим собой».

По его словам, он стал воровать мобильные телефоны, потому что в детстве у него не было своего, а у всех знакомых — были. Похищенные гаджеты Хама раздавал бездомным в Бангкоке и городе Наратхиват, поскольку и сам прежде жил на улице.

Ранее сообщалось, что грабитель из аргентинского города Пуэрто-Мадрин выиграл в лотерею и пообещал полицейским, что больше не будет воровать. Мужчина решил раздать выигрыш своим бывшим жертвам.

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