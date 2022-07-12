В МВД заявили об отсутствии у избитого в Крыму контрактника символов Z

В МВД Крыма заявили, что у избитого в Судаке контрактника не было символов Z на одежде

У избитого в Судаке военнослужащего-контрактника не было символов Z на одежде. Об этом сообщили в МВД Крыма.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в заявлении.

О том, что в Крыму избили российского военнослужащего, стало известно 11 июля. Ранее сообщалось, что причиной нападения на контрактника стали символы Z у него на одежде. Однако впоследствии Telegram-канал Baza писал, что отдыхавшего в санатории в Судаке военного избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения. Отмечалось, что драка началась из-за замечания со стороны местных жителей.

Подозреваемые в избиении контрактника были задержаны. К расследованию случившегося подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.