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В МВД заявили об отсутствии у избитого в Крыму контрактника символов Z

В МВД Крыма заявили, что у избитого в Судаке контрактника не было символов Z на одежде

Фото: Алексей Сухоруков / Reuters

У избитого в Судаке военнослужащего-контрактника не было символов Z на одежде. Об этом сообщили в МВД Крыма.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в заявлении.

О том, что в Крыму избили российского военнослужащего, стало известно 11 июля. Ранее сообщалось, что причиной нападения на контрактника стали символы Z у него на одежде. Однако впоследствии Telegram-канал Baza писал, что отдыхавшего в санатории в Судаке военного избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения. Отмечалось, что драка началась из-за замечания со стороны местных жителей.

Подозреваемые в избиении контрактника были задержаны. К расследованию случившегося подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.

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Алина Гончарова
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