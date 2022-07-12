Сбербанк опроверг сообщения о повышении первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк опроверг сообщения о повышении первого взноса по одобренным ипотечным заявкам

Сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам в Сбербанке не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях», — сообщили в Сбербанке.

Отмечается, что новые предложения о корректировке условия по первому взносу являются возможностью получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. В Сбербанке добавили, что делают ипотеку доступной для более широкого круга лиц.

12 июля «Коммерсантъ» написал, что клиенты кредитной организации жалуются на повышение размера первоначального взноса. Сообщалось, что Сбербанк якобы одобрил повысил взнос до 35 процентов после изначального одобрения.