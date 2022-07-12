Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбербанк опроверг сообщения о повышении первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк опроверг сообщения о повышении первого взноса по одобренным ипотечным заявкам

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам в Сбербанке не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях», — сообщили в Сбербанке.

Отмечается, что новые предложения о корректировке условия по первому взносу являются возможностью получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. В Сбербанке добавили, что делают ипотеку доступной для более широкого круга лиц.

12 июля «Коммерсантъ» написал, что клиенты кредитной организации жалуются на повышение размера первоначального взноса. Сообщалось, что Сбербанк якобы одобрил повысил взнос до 35 процентов после изначального одобрения.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Роспотребнадзор дал рекомендации после выявления случая оспы обезьян в России
На юге Белоруссии началось военное учение
Полная блогерша показала живот с растяжками на фото и прославилась в сети
Оценен вред деревянных домов для окружающей среды
Депутаты порассуждали о причинах внеочередного заседания Госдумы
Минздрав отреагировал на подтверждение первого случая оспы обезьян в России
Курсы доллара и евро сравнялись
Сексологи разрешили иногда ненавидеть партнера
Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.