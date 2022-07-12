В Суздале пройдет юбилейный «Праздник Огурца»

В Музее деревянного зодчества в Суздале 16 июля с 12 до 19 часов пройдет «Праздник Огурца»

Двадцатый юбилейный «Праздник Огурца» пройдет в Музее деревянного зодчества в Суздале 16 июля. Об этом сообщается на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Отмечается, что праздник организован в режиме нон-стоп: события будут следовать одно за другим с 12 до 19 часов. Так, гостей ждут «обжорные» и ремесленные ряды, мастер-классы, дегустации огуречных разносолов, яркие фотозоны и конкурсы: «Малосольные танцы», «Огуречный обжора», конкурс частушек «Огуречный баттл», а также «Огуречные игры» и «Подушечные битвы».

Открытием фестиваля станет «огуречное пиршество» — большое юбилейное шествие, которое пройдет от центральных ворот музея деревянного зодчества к главной сцене. Сопровождать праздник будет обширная музыкальная программа, в которой примут участие эстрадные исполнители, джазовые коллективы и фольклорные ансамбли. В финале «Праздника Огурца», по традиции, в небо запустят куклу-огурец.

Ранее в июне во Владимирской области прошел межрегиональный фольклорный фестиваль «Суздаль фолк-фест». Зрители смогли также посетить ярмарку мастеров, поучаствовать в различных мастер-классах и интерактивных программах, которые познакомили их с народными традициями региона.