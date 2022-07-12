В Совфеде предрекли развал США и Евросоюза

Сенатор Цеков предрек США и Евросоюзу развал

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз неизбежно станут разваливаться, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, это произойдет не позднее чем через 30 лет. Об этом политик заявил в беседе с «Лентой.ру».

Если говорить о том, кому грозит распад и развал, так это Соединенным Штатам Америки. Они неизбежно станут разваливаться, у них неизбежно будут конфликты внутри государства. И развалится тот же Европейский союз. Сколько на это уйдет времени трудно сказать, но думаю, что за один-два-три десятка лет от них мало что останется. Если они хотят сохраниться, то они должны уважительно относиться к другим государствам и, в частности, к России Сергей Цеков сенатор Совфеда

«За гранью разумного с точки зрения дипломатии»

Ранее в США прошли слушания Комиссии о безопасности и сотрудничеству в Европе (КБСЕ) о разделении России. «Пора учесть, что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте КБСЕ.

Подобные заявления будут способствовать консолидации российского общества, независимо от национальностей, считает Цеков.

«Это, конечно, что-то за гранью разумного с точки зрения международных отношений. То есть они открыто заявляют о не просто вмешательстве в дела другого государств, а планируют его раздел. Личности, состоящие в этой комиссии, которые обсуждали и принимали участие в этом брифинге, — ярые русофобы. Они в своих бедах американских в частности винят прежде всего Россию», — заявил сенатор.

В отличие от Америки и Европы, которые призывают к соблюдению прав национальных и языковых меньшинств, Россия — одна из немногих стран, которая эти национальные меньшинства сохранила, отметил политик. «В стране проживает больше 160 национальностей, это известный факт. Наверное, они очень огорчаются от этого, потому что свои национальные меньшинства они либо уничтожили полностью на своей территории, либо уменьшили их численность не просто в сотни и тысячи раз, а в миллионы», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, американцам странно говорить о несоблюдении прав национальных и языковых меньшинств в другой стране, считает политик. «Замечу, что эти права соблюдаются в полной мере и в гораздо большей, чем соблюдались в государствах, которые вдруг начинают говорить о коренных народах и национальностях России», — заявил он.

11 марта члены КБСЕ, куда входят представители обеих палат Конгресса, потребовали от администрации президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола из-за специальной военной операции на Украине. Представители комиссии направили в Госдепартамент и Минюс отбращение, в котором заявили, что Вашингтон должен четко дать понять, что бездействие международной организации «серьезно скажется» на американских отчислениях в ее бюджет и на «юридической неприкосновенности» Интерпола на территории Соединенных Штатов.