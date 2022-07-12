Пациенты российского рехаба сбежали из учреждения на угнанной машине охранника

В Подмосковье полицейские задержали пациентов, сбежавших из рехаба на машине охранника

Семеро пациентов российского рехаба сбежали из учреждения на угнанной машине охранника — они забрали транспорт, угрожая ножом; полиция задержала беглецов уже в Московской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 10 июля в реабилитационном центре «Весна» в деревне Ляхово Тверской области. Трое пациентов учреждения напали на волонтеров, которые были в комнате отдыха. Волонтеры были из числа бывших наркопотребителей и прошли реабилитацию в этом же центре, после которой остались в качестве сотрудников. Пациенты напали на двоих из них, а третьему угрожали ножом, в итоге он отдал ключи от своей машины.

При побеге к группе присоединились и другие пациенты, таким образом из рехаба сбежали семь человек. Спустя два часа после побега полицейские перехватили машину под Клином в Московской области. Сообщается, что задержание прошло со стрельбой: полицейские 12 раз выстрелили, но сведений о пострадавших нет.

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