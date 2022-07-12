В России объяснили национальную идею русских

Публицист Норин объяснил национальную идею русских их благом

Национальной идеей русского народа является его благо, считает публицист Евгений Норин. Об этом он написал в колонке для Readovka.

«Наше благо — наша национальная идея. Сохранять себя, жить дольше, богаче, счастливее и просвещеннее», — объяснил автор.

По его мнению, не всем русским нравится называться россиянами. «Мы отличаемся политическими взглядами, религией и жизненной философией. Но все-таки мы спаяны воедино. Мы связаны языком и общностью судьбы (...) Мы русские — и это дает и нам, и миру понимание, что и зачем мы делаем на мировой арене», — считает Норин.

Президент России Владимир Путин в 2018 году, выступая на форуме «Валдай», назвал русский народ государствообразующим, но отметил, что выступает за сохранение многонациональной страны. «Если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным и самым настоящим националистом, и самым эффективным, являюсь я», — подчеркнул Путин.

В российской Конституции носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ называется «ее многонациональный народ».