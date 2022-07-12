Российская модель стала героиней обложки европейского Vogue

Российская модель Дарья Строкус стала героиней обложки чехословацкой версии журнала Vogue

Российская модель Дарья Строкус стала героиней обложки чехословацкой версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) издания.

Манекенщица приняла участие в съемке для августовского номера, примерив образ персонажа фильма «Криминальное чтиво» Мии Уоллес, которую исполнила актриса Ума Турман. Автор снимка — американский фотограф Бен Ламберти.

На обложке европейского глянца Строкус позирует на фоне небоскребов Нью-Йорка в черном пальто Prada с акцентной брошью, черных чулках и в парике с челкой и стрижкой каре. Девиз выпуска звучит как Change of Perspective, что в переводе означает «Смена точки зрения».

Ранее советская и российская актриса Рената Литвинова стала моделью на показе испанского бренда Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Вместе с Литвиновой в демонстрации кутюрной коллекции марки приняли участие телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман, певица Дуа Липа, а также модели Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.