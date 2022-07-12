В окружении Шольца обнаружили сторонников его отставки

Политолог Соколов заявил, что в окружении канцлера ФРГ Шольца есть сторонники его отставки

В окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца, как и в оппозиции, есть сторонники его отставки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Политолог пояснил, что главные оппоненты Шольца внутри правящей коалиции — это «зеленые». Сейчас, когда в партии обнаружили, что их рейтинги растут, тогда как рейтинги немецкого канцлера и его Социально-демократической партии (СДПГ) падают, у них появилось желание более агрессивно продавливать свой политический курс, не во всем совпадающий с социал-демократами.

«Несмотря на то, что подписан коалиционный договор, "зеленые" будут стремиться максимально придерживаться собственной линии. Тем более, если позиция канцлера ослаблена», — отметил Соколов.

В оппозиции же главные соперники Шольца — это Христианско-демократический союз (ХДС), проигравший социал-демократам на прошлогодних выборах. «Эта партия также заинтересована в том, чтобы действующая правящая коалиция работала неуспешно и недолго», — сказал специалист.

Причиной обсуждений возможной отставки Шольца стал скандал из-за партийной вечеринки, где по меньшей мере восьми женщинам подмешали в напитки «наркотики изнасилования». Закрытое мероприятие состоялось 1 июня, в нем приняли участие около тысячи человек. Одна из пострадавших пожаловалась на плохое самочувствие во время вечеринки и провалы в памяти, несмотря на то, что она не употребляла алкоголь.