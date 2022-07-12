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В Бурятии пройдет турнир для шахматистов

Шахматный турнир «Тункинская долина» пройдет в Бурятии

Фото: unsplash

Шахматный турнир «Тункинская долина» пройдет в Бурятии в конце июля. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «МК».

Состязания будут проходить в течение четырех дней — с 25 по 28 июля. Главными площадками турнира станут спортивный центр и Аршанская средняя общеобразовательная школа имени Билдаева в поселке Аршан Тункинского района.

Общий призовой фонд соревнований составит 350 тысяч рублей. Дополнительный приз на звание лучшего сельского шахматиста будет разыгран среди участников с сельской пропиской.

Кроме того, в конце турнира среди участников проведут конкурс на лучший костюм. По словам организаторов, на данных соревнованиях приветствуется выступление в бурятском национальном костюме — участники, выбравшие его, освобождаются от уплаты организационного взноса.

Подать заявку на участие в турнире можно до 23 июля.

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Варвара Кошечкина
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