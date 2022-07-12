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Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину

В Татарстане женщина ударила чашкой пристававшего мужчину, он умер от потери крови

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане местная жительница стала фигуранткой уголовного дела, после того как нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Вечером 9 июля в квартире жилого дома в пригороде Лениногорска было обнаружено тело 44-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него была травма головы и кровопотеря. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемой стала сожительница дяди погибшего. Она дала признательные показания.

По версии следствия, у нее дома собралась компания. В ходе застолья племянник стал приставать к женщине, и она ударила его по голове стеклянной чашкой. От удара емкость разбилась и порезала мужчину, у него началось кровотечение. Из-за несвертываемости крови спасти его не удалось. Через какое-то время участники застолья вернулись к веселью, а раненый тем временем скончался.

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Любовь Ширижик
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