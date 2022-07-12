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В Уфе татуировщик взял в плен клиенток и заставлял их убираться в его квартире

В Уфе татуировщик получил 8 лет за избиение клиенток и уничтожение уголовного дела

Фото: unsplash

Суд приговорил 32-летнего жителя Башкортостана к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за целый ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, ранее неоднократно судимый мужчина подрабатывал татуировщиком. В декабре 2020 года к нему пришли две девушки, чтобы выбрать эскиз рисунка. В этот момент между хозяином и его знакомым, употреблявшими спиртное, произошел конфликт. Клиентки решили уйти, чтобы не ввязываться в их ссору, однако татуировщик взял их в плен и потребовал, чтобы девушки убрались в его квартире. Он ударил одну из них несколько раз рукой по голове и отобрал телефон у другой, которая пыталась вызвать подмогу. Через пять часов в дверь стали стучать полицейские и хозяин квартиры выпустил девушек через окно, пригрозив им, чтобы они не обращались в правоохранительные органы.

Через три дня татуировщик избил металлическим прутом другого знакомого. Уже во время расследования уголовного дела, возбужденного по этим фактам, он напал на следователя, выхватил у него материалы и уничтожил их.

Во время процесса татуировщик несколько раз оскорбил судью и прокурора, за что его также будут судить.

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Любовь Ширижик
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