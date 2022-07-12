Британские офицеры начали обучение 10 тысяч солдат ВСУ в Манчестере

Британские офицеры научат солдат ВСУ обращению с оружием на военной базе в Манчестере

Первые из 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые должны пройти трехнедельную подготовку у британских

офицеров, приступили к обучению на военной базе в Манчестере. Об этом сообщает Daily Mail.

Минобороны Великобритании поделилось видео, на котором британские солдаты показывают военным ВСУ технику обращения с оружием. По словам одного из офицеров, украинских солдат за эти три недели научат меткой стрельбе. «Они кажутся мотивированными и увлеченными. Они хотят преуспеть», — заявил инструктор. Отмечается, что тренировки начинаются с отработки самых базовых навыков — солдат учат, как держать оружие и как с ним правильно обращаться.

В июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. Каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии». По задумке Лондона, это может «коренным образом изменить соотношение сил».