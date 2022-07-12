В Башкирии пройдет туриада для людей с инвалидностью

В Салаватском районе Башкирии пройдет туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью

В Салаватском районе Республики Башкортостан состоится IХ всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью. Об этом сообщает «Башинформ».

Состязания пройдут с 13-го по 18 июля на берегу реки Юрюзань. В этот раз в туриаде примут участие 122 спортсмена из Пермского края, Челябинска, Свердловской области, Нижнего Новгорода, Мурманска, Москвы и Республики Татарстан. Команды будут состязаться на трех дистанциях: в воде, в горах и на средствах передвижения. Также в рамках мероприятия пройдет мастер-класс по стрельбе из лука.

«Основные цели фестиваля — увлечь людей активным образом жизни, занятием спортивным туризмом. В ходе подготовки к мероприятиям люди, сами этого не замечая, выходят из вакуума обыденной жизни», — заявил президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Торжественная церемония открытия туриады состоится 15 июля.

