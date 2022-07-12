Назван самый непопулярный у российских угонщиков цвет авто

Страховщики выяснили, что российские угонщики чаще всего похищают черные автомобили

В России автоугонщики чаще всего похищают машины черного цвета. Такие данные назвали в страховой компании «Согласие», пишет «Российская газета».

По информации специалистов, на черные автомобили приходится 33 процента всех краж. На втором месте с 26 процентами оказались белые машины, а на третьем — серые, предпочтение которым отдают 16 процентов преступников. Самыми непопулярным у угонщиков стали красные автомобили, набравшие в статистике три процента.

Наиболее угоняемыми моделями автомобилей стали Hyundai Santa Fe и Tucson, на которые приходится 26 процентов похищений. Второе место с 25 процентами занимают Kia Sorento и Sportage, а третье с 16 процентами — Toyota Camry и Land Cruiser Prado. По словам страховщиков, подавляющее большинство угонов было совершено с парковок во дворах жилых домов, а также возле отелей и торговых центров.

Ранее страховщики выяснили, что за последние два года в России в пять раз чаще стали угонять машины моделей Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Кроме того, в 1,5 раза участились кражи кроссоверов Hyundai Creta и Tucson.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал положить под одно из сидений машины кнопочный телефон. По его словам, это позволит полиции быстро отследить местонахождение автомобиля в случае угона.