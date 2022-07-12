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Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны

Экс-советник главы МВД Украины Андрусив: украинки не смогут свободно выехать из страны

Фото: Natacha Pisarenko / AP

На Украине женщины, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выезжать за границу, сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на слова экс-советника главы МВД Украины Виктора Андрусива.

На военнообязанных украинок начнут распространяться те же правила выезда за пределы страны, что и на украинцев: чтобы пересечь границу женщинам будет необходимо иметь разрешение из военкоматов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября украинские женщины некоторых профессий должны будут встать на воинский учет. Став военнообязанными, они будут числиться в запасе Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии или других силовых ведомств, а также раз в три года проходить сборы. За отказ от участия в этих мероприятиях предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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