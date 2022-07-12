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Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки

На Урале суд приговорил к 23 годам колонии таксиста за изнасилование и убийство пассажирки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима ранее судимого 51-летнего жителя Нижнего Тагила за изнасилование и убийство 35-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 6 июня 2021 года мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21102, заметил на улице Малышева в Екатеринбурге незнакомую ему женщину и остановился. Она попросила отвезти ее в Верхнюю Пышму. По дороге водитель остановил машину на обочине и, угрожая ножом, надругался над пассажиркой, а затем убил ее. Он забрал у нее куртку, туфли, сумку, банковскую карту, сотовый телефон, золотые цепочку, кольцо и браслет, на общую сумму 75 тысяч рублей. Тело жертвы водитель оттащил в кусты и там бросил.

Полицейские нашли предполагаемого убийцу, который оказался таксистом, сообщил «Коммерсантъ» представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, поначалу житель Урала заявил правоохранителям, что высадил пассажирку у кафе на трассе, однако детектор лжи опроверг его слова. Он частично признал вину и показал место, где спрятал тело жертвы. Женщину нашли в зарослях крапивы, замаскированную ветками деревьев.

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Любовь Ширижик
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