Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео

«ВКонтакте» открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров

Участники программы монетизации видео «ВКонтакте» смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов — до 30 секунд. Они будут показываться перед прямым эфиром, сообщили в пресс-службе соцсети.

Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии. Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео. Больше зарабатывать на видео поможет система рекомендаций, алгоритмы которой постоянно улучшаются, чтобы предлагать пользователям наиболее релевантный контент.

Подключиться к монетизации теперь можно в один клик прямо в блоке управления сообществом. «Больше не нужно заполнять анкету, чтобы подать заявку. Кнопка подключения будет автоматически появляться только у тех сообществ, которые проходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5 000 человек), тематике и хронометражу контента», — рассказали в пресс-службе.

По словам СЕО «ВКонтакте», VK Видео и VK Звонки Марины Красновой, специалисты анализируют востребованность разных форматов монетизации контента у рекламодателей, и вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых. «В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. Наша команда также активно развивает рекомендательные алгоритмы, которые помогают авторам повышать охваты, а пользователям находить новый разнообразный и релевантный контент. Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов. При этом учитываем и обратную связь пользователей при реализации различных моделей рекламы», — рассказала она.