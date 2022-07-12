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Россиянам предложили намыть золото в Магадане

Россиянам предложили намыть золото в рамках фестиваля «Старательский фарт» в Магадане

Фото: Редлих / РИА Новости

Россиянам предложили принять участие в фестивале «Старательский фарт», который пройдет в Магадане 17 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

«Сейчас определяется окончательный список участников соревнования по промывке золотосодержащего грунта. По итогам 15-минутного состязания участник, намывший больше всех золота, получит 1 миллион рублей, обладатель второго места — 700 тысяч рублей, третьего — 300 тысяч», — рассказали в правительстве.

Там уточнили, что сейчас на участие в фестивале претендуют около 150 человек, в том числе 34 жителя других регионов. В итоге же право посостязаться получат только 60 человек.

До начала соревнований зрители также смогут принять участие в экскурсионном велопробеге «Золотой велосипед» и турнире по пляжному волейболу. Кроме того, для гостей будут организованы показательные тренировки по спортивному туризму на байдарках и катамаранах. Также на площадке будет работать зона мастер-классов и полевая кухня.

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Варвара Кошечкина
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