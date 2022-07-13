Блогерша назвала четыре простых способа замедлить старение кожи

TikTok-блогерша Изабель Люкс заявила, что девятичасовой сон замедляет старение кожи

Блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она, отметив, что данный процесс наиболее активен между 11 часами вечера и полуночью.

Кроме того, юзерша порекомендовала засыпать не на животе или боку, а на спине. Подобная поза помогает предотвратить появление морщин возле глаз, заявила Люкс. Также американка посоветовала пить больше воды и готовить еду самостоятельно, чтобы тщательно отбирать употребляемые продукты.

Ранее в июле специалист по уходу за кожей Мими Лусон и основательница бренда косметики Esperer Skin Care Дина эль-Адлани назвали приводящие к раннему старению ошибки при использовании бьюти-средств. По словам Лусон, косметические препараты следует наносить в правильном порядке, иначе входящие в их состав активные вещества могут действовать не в полную силу. Так, например, применение гиалуроновой кислоты должно сопровождаться использованием увлажняющего крема.