Названы приводящие к раннему старению ошибки при уходе за кожей

Бьюти-эксперт Мими Лусон: уходовую косметику следует наносить в правильном порядке

Специалист по уходу за кожей Мими Лусон и основательница бренда косметики Esperer Skin Care Дина эль-Адлани назвали приводящие к раннему старению ошибки при использовании бьюти-средств. Комментарии экспертов публикует The Sun.

По словам Лусон, косметические препараты следует наносить в правильном порядке, иначе входящие в их состав активные вещества могут действовать не в полную силу. Так, например, применение гиалуроновой кислоты должно сопровождаться использованием увлажняющего крема. Кроме того, необходимо уделять отдельное внимание коже век. «Пропускать область вокруг глаз или наносить на нее те же средства, что и на остальное лицо, — распространенная ошибка. Тонкая кожа в данной зоне нуждается в особом уходе», — пояснила эксперт.

В свою очередь, эль-Адлани призвала использовать солнцезащитный крем ежедневно независимо от сезона, поскольку кожа в той или иной степени подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей на протяжении всего года. «Если не применять данное средство, лицо быстрее станет дряблым и морщинистым», — отметила она.

В то же время эксперты порекомендовали не прибегать слишком часто к использованию скрабов и пилингов, а также каждый раз тщательно удалять с лица макияж.

В июне химик-косметолог Глория Лу назвала неочевидные ошибки при ежедневном уходе за кожей, которые приводят к ее раннему старению. По словам специалистки, на кожном покрове неблагоприятно сказывается отсутствие очищения, поскольку загрязняющие элементы могут привести к образованию свободных радикалов. Данные частицы, в свою очередь, нарушают защитные механизмы организма и способствуют его увяданию. Кроме того, с негативными последствиями связан отказ от увлажняющих средств.