Названы приводящие к старению кожи ошибки при уходе

Химик-косметолог Глория Лу: отсутствие очищения приводит к раннему старению кожи

Химик-косметолог Глория Лу назвала неочевидные ошибки при ежедневном уходе за кожей, которые приводят к ее раннему старению. Комментарий эксперта публикует издание The Sun.

По словам специалистки, на кожном покрове неблагоприятно сказывается отсутствие очищения, поскольку загрязняющие элементы могут привести к образованию свободных радикалов. Данные частицы, в свою очередь, нарушают защитные механизмы организма и способствуют его увяданию. Кроме того, с негативными последствиями связан отказ от увлажняющих средств, которые помогают активным веществам в кремах и сыворотках оказывать должное воздействие при применении.

В то же время химик призвала использовать препараты, рассчитанные на конкретный сезон. «На ваш кожный барьер влияют такие факторы окружающей среды, как влажность и жара, важно помнить об этом и соответственно корректировать свой уход», — пояснила собеседница издания. Также она напомнила о необходимости избавления кожи от отмерших клеток при помощи пилингов, которые ускоряют ее регенерацию.

Помимо того, героиня материала порекомендовала не забывать о применении солнцезащитных средств даже тем, кто большую часть времени проводит в помещении. «Если вы сидите у окна в офисе, машине или даже самолете, ультрафиолет все еще может состарить вашу кожу. Один из моих любимых советов по борьбе с увяданием организма, который не имеет ничего общего с покупкой косметических средств, — это тонировка стекол автомобиля. Существует исследование, где говорится, что левая сторона лица водителя грузовика стареет быстрее, чем правая, потому что она находится рядом с окном и больше подвергается воздействию солнечных лучей», — заключила Лу.

Ранее в июне российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая перечислила главные ошибки при уходе за кожей в летний сезон. По словам врача, летом многие люди отказываются от использования солнцезащитных средств. Помимо этого, Дышлевая отметила, что большинство женщин не обращают внимание на состав при выборе косметики.