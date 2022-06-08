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Россиянкам перечислили главные ошибки при уходе за кожей летом

Врач Лилия Дышлевая: ультрафиолет провоцирует появление ранних признаков старения

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая перечислила главные ошибки при уходе за кожей в летний сезон. Ее комментарий приводит издание «Аргументы и факты».

По словам врача, летом многие люди отказываются от использования солнцезащитных средств. «В своей практике мы ежедневно сталкиваемся с пигментными пятнами различных размеров и диаметров, которые возникают вследствие обгорания кожи или под действием инсоляции, так как люди пренебрегали использованием косметических средств с SPF», — рассказала Дышлевая и добавила, что ультрафиолет провоцирует появление ранних признаков старения и сухость кожи. В связи с этим доктор порекомендовала запастись средствами, предназначенными для ухода за кожей после загара, например, спреями, лосьонами или молочком с содержанием алоэ вера и пантенола.

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Помимо этого, Дышлевая отметила, что большинство женщин не обращают внимание на состав при выборе косметики. Специалистка пояснила, что летом для жизни в городе необходимо использовать тональные средства и пудры с легкими текстурами, в числе ингредиентов которых есть солнцезащитные фильтры. Эксперт также напомнила, что в жару важно ухаживать за кожей рук с помощью питательных и увлажняющих кремов.

В заключение Дышлевая посоветовала не делать пилинги, а также лазерную шлифовку лица. Медик предупредила, что данные процедуры могут вызвать повторную пигментацию кожи.

Ранее в июне врач-косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. По словам доктора, существуют определенные косметологические манипуляции, которые требуют долгого восстановительного периода и тщательного ухода. К ним она отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот, биоревитализацию, фототерапию и мезотерапию.

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Мария Винар
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