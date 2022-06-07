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Российский косметолог назвала опасные для проведения летом процедуры

Косметолог Андриянова: пилинги с кислотами и лазерная шлифовка опасны для лица летом

Фото: unsplash

Российский косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» во вторник, 7 июня.

По словам Андрияновой, существуют определенные косметологические манипуляции, которые требуют долгого восстановительного периода и тщательного ухода. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой (данное активное вещество увлажняет кожу и борется с ее возрастными изменениями — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, в список попали фототерапия, а также мезотерапия — процедура, при которой в кожу вводятся специальные препараты посредством инъекций с целью улучшения ее состояния. «Солнечные лучи, которые попадут на кожу после проведенных процедур, могут привести к повторному появлению пигментации», — рассказала Андриянова.

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В заключение специалистка порекомендовала всегда использовать летом защищающие от солнца кремы с фактором SPF не меньше 50. Кроме того, медик посоветовала провести за две недели до отдыха на пляже процедуры обертывания и гоммажа с применением средств, в составе которых присутствуют мягкие абразивные частицы.

В мае дерматолог из Питтсбургского университета Лора Феррис напомнила об опасности способных вызвать рак кожи солнечных лучей. По ее словам, особенно осторожными в теплое время должны быть люди со светлыми или рыжими волосами, голубыми глазами и веснушками, так как у них намного выше риск развития меланомы или преждевременного старения кожи. В связи с этим Феррис предложила контролировать время пребывания на солнце, а также использовать защитные средства с SPF от 30 до 50, если человек планирует провести на улице больше 15 минут.

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Мария Винар
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