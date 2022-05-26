Дерматолог напомнила о невидимой опасности солнечных лучей

Дерматолог Феррис предупредила людей с веснушками о риске развития меланомы из-за солнца

Дерматолог из Питтсбургского университета Лора Феррис напомнила об опасности способных вызвать рак кожи солнечных лучей. Ее слова приводит издание Daily Mail.

По ее словам, особенно осторожными в теплое время должны быть люди со светлыми или рыжими волосами, голубыми глазами и веснушками, так как у них намного выше риск развития меланомы или преждевременного старения кожи. Она также предупредила, что существует небольшая корреляция между видимыми солнечными ожогами и развитием рака кожи. Однако если человек никогда не обгорает, это не значит, что у него не может быть рака кожи.

Дерматолог отметила, что солнечный ожог, хоть он и болезненный, как правило, не представляет особой опасности. Феррис объяснила, что солнечный ожог можно получить довольно быстро, а меланома или фотостарение начнут развиваться, если провести под невидимыми ультрафиолетовыми лучами гораздо больше времени.

«Солнечный ожог возникает, когда ультрафиолетовые лучи становятся активнее и могут разрушить некоторые клетки кожи. Когда гибнут клетки, это также запускает воспалительные процессы», — уточнила медик.

Чтобы себя обезопасить от возможных ожогов, развития меланомы и фотостарения (разрушения коллагеновых волокон в коже), Феррис рекомендует контролировать время пребывания на солнце, а также обязательно использовать защитные средства с SPF от 30 до 50, если человек планирует провести на улице больше 15 минут.

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