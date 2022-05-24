Врачи рассказали о смертельной опасности папиллом на теле

Онколог Татьяна Сулима: папилломы могут быть предвестником рака шейки матки

Онкологи и дерматологи рассказали о смертельной опасности появления папиллом, появляющихся на теле человека. Некоторые виды из них могут стать предвестником рака, пояснили в беседе с «Лентой.ру» специалисты.

Дерматолог-онколог клиники НАКФФ Татьяна Сулима предупредила, что некоторые виды папиллом вполне безопасны, а некоторые могут быть предвестником агрессивного онкологического заболевания — рака шейки матки.

Папилломы — это образования на коже вирусной природы, поэтому важно лечить не только внешние проявления заболевания, но и воздействовать на его первопричину — вирус папилломы человека (ВПЧ), отметила врач.

По словам эксперта, вирус, попадая в организм человека, остается в нем навсегда и чаще всего пребывает в состоянии спячки. Папилломы появляются в первую очередь из-за снижения иммунитета, острого хронического стресса, нехватки витаминов и повреждения кожи.

«В большинстве случаев причиной заражения инфекцией является незащищенный половой акт. Бытовой способ заражения при вирусной инфекции практически исключен. В редких случаях возможны риски при ярко выраженном снижении иммунитета и стрессах», — конкретизировала в беседе с «Лентой.ру» Татьяна Сулима.

Врач клинической лабораторной диагностики сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Лентой.ру» отметила, что не все типы вируса папилломы человека канцерогенны. Существует более 200 разновидностей ВПЧ, но вызывающими рак считаются лишь 14 из них. За развитие опухолей отвечают высокоонкогенные типы ВПЧ 16 и ВПЧ 18, провоцирующие до 70 процентов всех случаев рака шейки матки.

«Даже если человек инфицирован высокоонкогенным типом ВПЧ, это не значит, что у него обязательно разовьется рак. Вирус может перейти в латентное состояние и оставаться в нем всегда или в течение долгого времени. Эффективно доказанного лекарства, способного убрать ВПЧ из организма, не существует», — конкретизировала эксперт.

Как защититься

Ольга Малиновская добавила, что презерватив несколько снижает шанс заразиться ВПЧ, но не исключает вероятность заражения полностью. Вирус очень мал, а потому может проникать сквозь поры в презервативе. Это средство защиты оказывается менее эффективным против вируса папилломы человека, чем против других вирусов, передающихся половым путем.

«Единственный способ предотвратить заражение ВПЧ — вакцинация, — обратила внимание специалист. — Причем сделать прививку необходимо еще до начала половой жизни. Именно поэтому вакцинация проводится подросткам: исследования показывают, что она нужна не только девочкам, но и мальчикам».

Эксперт обратила внимание, что в обществе есть устойчивое убеждение о том, что прививка вызывает бесплодие. «На сегодняшний момент не существует ни одного доказательства того факта, что вакцинация каким-то образом вызывает проблемы с фертильностью. Подростки, которым была сделана прививка одним из первых в мире, уже выросли и стали родителями», — опровергла миф Малиновская.

К методам профилактики ВПЧ относится не только вакцинация, но и скрининговые осмотры, которые женщины должны проходить ежегодно, начиная с 21 года. Это ПАП-тест (цитологическое исследование), с помощью которого можно обнаружить предраковые клетки, а также анализ для выявления ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ-тест).

«В том случае, если обнаружат признаки дисплазии (изменения клеток), женщине предложат пройти кольпоскопию — исследование, позволяющее оценить состояние шейки матки. От ее результатов зависит дальнейшая стратегия», — пояснила Ольга Малиновская.

Методы лечения

Для лечения папиллом требуется комплексный подход: использование противовирусных средств для борьбы с инфекцией и аппаратных методов воздействия для устранения самих новообразований.

«Папилломы зачастую приносят человеку эстетический дискомфорт, а любое случайное травмирование может привести к их надрыву, кровотечению и воспалению соседних тканей, — пояснил онколог, специалист по дерматоскопии маммологического центра L7 Мирза Мурачуев. — Поэтому при появлении папилломы рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту, определить ее онкогенность и затем удалить образование».

В большинстве случаев удаляются они безболезненно с помощью лазера, жидкого азота, тока или радионожа, уточнила Татьяна Сулима. После удаления папиллом дается рекомендация по уходу за ранками, если они есть. При точном выполнении рекомендаций врача происходит быстрое заживление без осложнений.

Ранее россиян предупредили о возможности заразиться экзотической инфекцией через укус комара. Доктор биологических наук Оксана Гизингер отметила, что из-за потепления климата лихорадка Западного Нила активно распространяется благодаря миграции в северные страны зараженных птиц, кровью которых питаются комары.