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Россиян предупредили о риске заразиться экзотической инфекцией через укус комара

Вирусолог Гизингер сообщила о риске заразиться лихорадкой Западного Нила через укус комара

Фото: Afshana Nasser / Unsplash

В России вырос риск заболеть лихорадкой Западного Нила после укуса комара. Об опасности заразиться экзотической инфекцией россиян предупредила доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер, пишут «Известия».

Врач сообщила, что из-за потепления климата южная болезнь активно распространяется благодаря миграции в северные страны зараженных лихорадкой птиц, кровью которых питаются комары. «Если после укуса насекомого поднимается температура и появляется озноб, необходимо срочно обратиться к врачу», — предупредила Гизингер.

Она уточнила, что в России большая часть случаев инфекции регистрируется в Южном федеральном круге, однако в 2021 году заболевание было выявлено и в столичном регионе. По словам врача, Роспотребнадзор допустил распространение лихорадки на Дальний Восток и в Западную Сибирь.

Вирусолог добавила, что инфекцию сложно диагностировать, так как болезнь часто протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ. «Поэтому лихорадку Западного Нила в основном выявляют именно у тяжелых больных с серьезными поражениями нервной системы — менингитом и менингоэнцефалитом. У таких пациентов инфекция может привести к летальным исходам», — пояснила она.

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Гизингер добавила, что пожилые и люди со слабым иммунитетом больше остальных подвержены тяжелому течению болезни.

По ее словам, наибольшему риску заразиться подвержены россияне, которые долго находятся в местах скопления комаров: дачники, охотники и рыболовы. Чтобы защититься от укусов, Гизингер советует использовать средства от насекомых на рассвете и после захода солнца, когда они наиболее активны. «Другие защитные меры — установить противомоскитные сетки и минимизировать влажные места, где распространяются комары, например укрыть бассейны и бочки с водой», — предлагает она.

Ранее вирусолог Петр Чумаков допустил появление пандемии птичьего гриппа с летальностью около 50 процентов. По его словам, на данный момент человек может заразиться птичьим гриппом только от птицы, однако ученый предупредил, что вирус может мутировать.

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Константин Лысяков
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