Россиян предупредили о новой опасной пандемии

Вирусолог Чумаков допустил появление пандемии птичьего гриппа с летальностью около 50%

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что если птичий грипп мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, то миру грозит появление новой пандемии. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Вирусолог напомнил, что на данный момент человек может заразиться птичьим гриппом только от птицы. Однако он допустил, что вирус мутирует и вызовет опасную пандемию. При этом летальность инфекции будет достигать около 50 процентов.

«Но возможно появление такой мутации, когда человек сможет передавать инфекцию другому человеку, тогда возникнет очень серьезная и очень страшная пандемия, потому что человечество еще не сталкивалось с таким вирусом, так же, как и с коронавирусом. На первых порах летальность птичьего гриппа может составлять около 50 процентов, то есть каждый второй заболевший может умереть», — предупредил Чумаков россиян.

Специалист добавил, что вирусные частицы, которые выходят из погибающей клетки человека, не могут заразить другого человека. Чтобы у них появилась такая возможность, структура инфекции должна измениться и мутировать несколько раз.

«В птице такого не будет происходить», — отметил профессор.

Сейчас трудно спрогнозировать, с каким темпом начнет распространяться птичий грипп среди людей. Это зависит от мутации вируса, объяснил вирусолог. «Может с самого начала быть мало заразным, но так же как и с ковидом, эволюция пойдет по пути увеличения заразности и уменьшения патогенности», — заключил он.