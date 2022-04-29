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В США зафиксировали первый случай заражения птичьим гриппом у человека

В США зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом H5N1 у человека

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США зафиксирован первый случай заражения высокоинфекционным птичьим гриппом у человека, вирус уже успел распространиться на три десятка штатов. Об этом сообщает телеканал NBC News с ссылкой на Минздрав штата Колорадо.

По их информации, заразившийся 40-летний мужчина работал на ферме и участвовал в сортировке куриц, которые уже являлись переносчиками штамма H5N1. Он сообщил, что его единственным симптомом была усталость. В попытке избавиться от нее работник птицефермы принимал гомеопатический противовирусный препарат.

Представители Минздрава отметили, что несмотря на очень низкий уровень заражаемости птичьим гриппом среди людей, вирус может измениться и мутировать до нового штамма, который будет представлять серьезную опасность.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в провинции Хэнань, которая находится в центральной части страны, впервые было выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8. Заболевшим оказался четырехлетний мальчик. До появления у него симптомов он вступал в контакт с домашней птицей, кроме того, недалеко от его дома можно встретить диких уток.

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Дмитрий Сотак
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