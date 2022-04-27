В провинции Хэнань в Китае впервые выявили заражение человека птичьим гриппом H3N8

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в провинции Хэнань, которая находится в центральной части страны, впервые было выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8, передает РИА Новости.

Заболевшим оказался четырехлетний мальчик. До появления у него симптомов он вступал в контакт с домашней птицей, кроме того, недалеко от его дома можно встретить диких уток. В начале апреля у него обнаружили первые симптомы, в том числе лихорадку, а уже через 5 дней его состояние здоровья ухудшилось, в связи с чем было принято решение о его госпитализации. 24 апреля были получены результаты его анализов, которые показали, что ребенок инфицирован птичьим гриппом H3N8.

Эксперты отметили, что ранее вирус находили у лошадей, собак, птиц и тюленей, однако это первый случай, когда им смог заразиться человек. Специалисты считают, что данный случай является единичным, в связи с чем широкое распространение вируса является крайне маловероятным.

Ранее стало известно, что на севере Японии сотни тысяч кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа. Сообщается, что вспышка была зафиксирована в префектуре Хоккайдо, на одной из птицеферм в японском городе Сираои.